Çin ve Malezya, ortak sanayi parklarının işbirliğini artırmak için anlaştı

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NANNİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Malezya tarafından ortaklaşa inşa edilen iki sanayi parkının temsilcileri, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou kentinde ortak bir işbirliği konseyi toplantısında işbirliğini artırma kararı aldı.

Resmi verilere göre, Çin-Malezya Qinzhou Sanayi Parkı'nda son 12 yılda 249 proje imzalandı. Bu projelerin toplam sabit varlık yatırımı yaklaşık 29,5 milyar yuana (yaklaşık 4,2 milyar ABD doları) ve toplam endüstriyel üretim değeri ise 93,8 milyar yuana ulaşırken, bazı özel ürünlerin işlenmesi ve ticaretine yönelik sanayi kümesi oluştu.

Malezya-Çin Kuantan Sanayi Parkı ise 44 milyar yuanı aşkın toplam yatırım ve 60 milyar yuandan fazla toplam endüstriyel üretim değerine sahip 13 projenin imzalanmasına tanıklık etti.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei, Çin'in koordinasyonu güçlendirmek ve her iki parkın gelişimi için daha uygun koşullar ve daha iyi bir ortam sağlamak üzere Malezya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.