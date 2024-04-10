Çin ve Moğolistan Arasında Yeni Bir Havayolu Rotası Açıldı

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CHANGSHA, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha ile Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'u birbirine bağlayan yeni bir uluslararası havayolu rotası Salı günü açıldı.

Rota, Changsha'dan Moğolistan'a ilk tarifeli direkt uçuş rotası olma özelliğini taşıyor. Seferler, Moğolistan'ın Hunnu Havayolu şirketine ait bir E190 uçağı ile haftada bir kez gerçekleştiriliyor.

Geliş seferini yapan uçak her Cumartesi Ulan Batur'dan Beijing saatiyle 21.40'ta kalkıp Pazar günü 01.00'de Changsha'ya ulaşacak. Gidiş uçağı ise Pazar günü saat 01: 55'te Changsha'dan kalkacak ve aynı gün 05: 30'da Ulan Bator'a inecek.

Hunan Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, bu hava rotasının aynı zamanda Çin'in orta kesimleri ile Moğolistan'ı birbirine bağlayan ilk direkt havayolu rotası olduğu ve Hunan eyaletinin Kuşak ve Yol işbirliğine katılması için yeni fırsatlar getireceği belirtildi.