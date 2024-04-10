Çin ve Moğolistan Arasında Yeni Bir Havayolu Rotası Açıldı

CHANGSHA, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha ile Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'u birbirine bağlayan yeni bir uluslararası havayolu rotası Salı günü açıldı.
Rota, Changsha'dan Moğolistan'a ilk tarifeli direkt uçuş rotası olma özelliğini taşıyor. Seferler, Moğolistan'ın Hunnu Havayolu şirketine ait bir E190 uçağı ile haftada bir kez gerçekleştiriliyor.
Geliş seferini yapan uçak her Cumartesi Ulan Batur'dan Beijing saatiyle 21.40'ta kalkıp Pazar günü 01.00'de Changsha'ya ulaşacak. Gidiş uçağı ise Pazar günü saat 01: 55'te Changsha'dan kalkacak ve aynı gün 05: 30'da Ulan Bator'a inecek.
Hunan Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, bu hava rotasının aynı zamanda Çin'in orta kesimleri ile Moğolistan'ı birbirine bağlayan ilk direkt havayolu rotası olduğu ve Hunan eyaletinin Kuşak ve Yol işbirliğine katılması için yeni fırsatlar getireceği belirtildi.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
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