Çin ve Myanmar Arasında İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Çin ve Myanmar Arasında İşbirliği Görüşmesi

05.06.2026 16:29
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Myanmar ile işbirliğini derinleştirmek için görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, başkent Beijing'de Myanmar Dışişleri Bakanı Tin Maung Swe ile bir araya geldi.

Wang cuma günü gerçekleşen görüşmede, ortak geleceğe sahip bir Çin-Myanmar topluluğunun inşasında daha somut sonuçlar elde etmek ve Myanmar'ın kalkınmasını hızlandırmak amacıyla, iki ülke arasındaki üst düzey temasları güçlendirmek, karşılıklı siyasi güveni artırmak ve stratejik işbirliğini derinleştirmek üzere yeni Myanmar hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin'in iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu ve Myanmar halkının tercihine saygı duyduğunu belirten Wang, Myanmar'ın ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini, ülke genelinde barış ve uzlaşıyı aktif şekilde teşvik etmesini, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumasını desteklediklerini ifade etti.

Wang, Çin'in Myanmar ile işbirliği içerisinde çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığı gibi sınır ötesi suçlarla ortaklaşa mücadele etmeye ve Çin ile Myanmar arasındaki sınır bölgelerinde barış ve huzuru korumaya hazır olduğunu söyledi.

Myanmar'ın tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu ve Çin'in ortaya koyduğu dört büyük küresel girişimi tam olarak desteklediğini belirten Tin Maung Swe ise yeni Myanmar hükümetinin Çin ile üst düzey temasları artırmaya ve Myanmar-Çin Ekonomik Koridoru'nun inşasını desteklemeye istekli olduğunu ve daha fazla Çinli şirketin Myanmar'da yatırım yapmasından ve faaliyet göstermesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Tin Maung Swe, Myanmar'ın Birleşmiş Milletler, ASEAN ve Lancang-Mekong İşbirliği gibi çok taraflı platformlarda Çin ile iletişimi ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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