Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Nauru Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüştü

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Batı Pasifik'te bulunan ada ülkesi Nauru Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret Bakanı Lionel Aingimea ile bir araya geldi. Çin'in başkenti Beijing'de görüşen bakanlar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik düzeyinde yeniden başlatılmasına ilişkin ortak bir bildiri imzaladı, 24 Ocak 2024. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)