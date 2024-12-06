Çin ve Nepal Kuşak Yol Anlaşması İmzaladı

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BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Nepal, Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye yönelik bir çerçeve anlaşması imzaladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre anlaşma, komisyonun Başkan Yardımcısı Liu Sushe ve Nepal Dışişleri Bakan Vekili Amrit Bahadur Rai tarafından imzalandı.

Her iki ülkenin "birlikte planlama, birlikte inşa etme ve birlikte fayda elde etme" ilkesine bağlı kalmasını öngören anlaşma uyarınca ekonomi, finans, ulaşım, lojistik, ticaret, endüstriyel yatırım ve gümrük gibi kilit öneme sahip alanlardaki tatbiki işbirliği güçlendirilecek.

Komisyon, çerçeve anlaşmasının imzalanmasının Çin ile Nepal arasındaki karşılıklı siyasi güvenin derinleştirilmesi ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.