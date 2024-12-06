Çin ve Nepal Kuşak Yol Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Nepal Kuşak Yol Anlaşması İmzaladı

Çin ve Nepal, Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmek için bir çerçeve anlaşması imzaladı.

06.12.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Nepal, Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye yönelik bir çerçeve anlaşması imzaladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre anlaşma, komisyonun Başkan Yardımcısı Liu Sushe ve Nepal Dışişleri Bakan Vekili Amrit Bahadur Rai tarafından imzalandı.

Her iki ülkenin "birlikte planlama, birlikte inşa etme ve birlikte fayda elde etme" ilkesine bağlı kalmasını öngören anlaşma uyarınca ekonomi, finans, ulaşım, lojistik, ticaret, endüstriyel yatırım ve gümrük gibi kilit öneme sahip alanlardaki tatbiki işbirliği güçlendirilecek.

Komisyon, çerçeve anlaşmasının imzalanmasının Çin ile Nepal arasındaki karşılıklı siyasi güvenin derinleştirilmesi ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Ulaşım, Dünya, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Nepal Kuşak Yol Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
18:13 Bitcoin neden 100.000 dolar oldu Yükseliş devam edecek mi Bitcoin neden 100.000 dolar oldu? Yükseliş devam edecek mi?
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:47 Çin’den Suriye’deki Vatandaşlarına: Ülkeyi Derhal Terk Edin Çin'den Suriye'deki Vatandaşlarına: Ülkeyi Derhal Terk Edin
17:40 Suriyeli muhalifler, Esad’dan ele geçirdikleri helikopterleri video izleyerek öğreniyor Suriyeli muhalifler, Esad'dan ele geçirdikleri helikopterleri video izleyerek öğreniyor
17:37 Sofyan Amrabat, Galatasaray’dan aldığı teklifi açıkladı Sofyan Amrabat, Galatasaray'dan aldığı teklifi açıkladı
17:25 Aracın kaputuna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı Aracın kaputuna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
17:06 Erol Bulut’tan Beşiktaşlıları çıldırtan Muçi itirafı Erol Bulut'tan Beşiktaşlıları çıldırtan Muçi itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 13:14:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Nepal Kuşak Yol Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.