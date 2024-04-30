Çin ve Peru, işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya istekli - Son Dakika
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Çin ve Peru, işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya istekli

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea Franco ile bir araya gelerek, iki ülke liderinin vardığı uzlaşının hayata geçirilmesi, üst düzey etkileşimlerin sürdürülmesi ve işbirliği potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılması için Peru ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti. Peru'nun bu yılki APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmasına destek verdiklerini kaydeden Han, Çin-Peru ilişkilerinde yeni ilerlemeler kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

30.04.2024 11:08
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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Pazartesi günü Beijing'de Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea Franco ile bir araya geldi.

Han, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, üst düzey etkileşimlerin ivmesini sürdürmek, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmek, işbirliği potansiyelinden tam anlamıyla istifade etmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini takip etmek ve Çin-Peru ilişkilerinde yeni ilerleme kaydetmek için çabalamak üzere Peru ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Han, Peru'nun bu yılki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmasına destek verdiklerini kaydetti.

İkili işbirliğinin sağlam bir temele ve büyük imkanlara sahip olduğunu kaydeden Gonzalez-Olaechea ise Peru'nun tek Çin ilkesine bağlı olduğunu, Çin'le yakın ve üst düzey etkileşimleri sürdürmeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirip ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmaya istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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