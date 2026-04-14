Çin ve Rusya'dan Stratejik İşbirliği Mesajı

14.04.2026 21:02
Çin ve Rusya, jeopolitik zorluklar karşısında işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Çin, ABD'nin Venezuela ve İran'a askeri müdahaleleriyle çatışmaların yoğunlaştığı, jeopolitik istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, Rusya'ya uluslararası alanda eşgüdümü ve karşılıklı desteği sürdürme mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, ülkeyi ziyaret eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Pekin'de bir araya geldi.

Vang, mevcut uluslararası durumun son derece kırılgan olduğunu, tek taraflı hegemonyanın verdiği zararın yoğunlaştığını, küresel yönetim sisteminin derin dönüşümler geçirdiğini, insanlığın barış ve kalkınma davasının büyük sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Karmaşık ve sürekli değişen dışsal koşullar karşısında Çin ve Rusya ilişkilerinin, iki ülke liderlerinin kişisel özeni ve stratejik rehberliğiyle dış engellere rağmen istikrarını koruduğunu ve farklı alanlardaki işbirliğinin güçlü sınamalara direnerek güçlendiğini ifade eden Vang, iki tarafın uluslararası alanda eşgüdümü ve karşılıklı desteği sürdürerek, zorluklar karşısında doğru tavır almanın, değişime karşı sorumlu davranmanın hala var olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Çok taraflılığı ve uluslararası ahlakı koruma

Vang, Çin ile Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliğini güçlendirerek, 25. yıl dönümünde Şangay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Tiencin Zirvesi'nde vardığı mutabakatı hayata geçirerek, BRICS'in birlik ivmesini sürdürerek ve Küresel Güney'in meşru haklarını ve çıkarlarını koruyarak çok taraflılığı ve uluslararası ahlakı koruması ve dünyanın çok kutuplaşmasını birlikte desteklemesi çağrısında bulundu.

Rus Bakan Lavrov da mevcut uluslararası durumun zorlu sınamalarla dolu olduğu, bazı ülkelerin Rusya ve Çin'i çevrelemek üzere küçük gruplar oluşturmaya çalıştığını belirterek, iki ülkenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in küresel girişim önerileri ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Geniş Avrasya Ortaklığı" ve "Avrasya Güvenlik Mimarisi" vizyonlarını uyumlaştırması, çok taraflı platformlarda ve uluslararası ve bölgesel meselelerde eşgüdümü ve işbirliğini sürdürerek karşılıklı ulusal çıkarlarını güvenceye alması ve uluslararası sistemin güvenlik ve istikrarını koruması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede iki ülke liderlerinin bu yılki buluşması için hazırlıklarını ele alan bakanlar, ABD-İran Savaşı, Asya-Pasifik bölgesindeki durum ve Ukrayna krizi gibi ortak kaygı konusu uluslararası ve bölgesel meselelerde fikir alışverişinde bulundu.

Vang ve Lavrov, ayrıca bakanlıklar arasında istişarelere dair bir plan imzaladı.

Kaynak: AA

