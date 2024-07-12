Çin ve Rusya, ortak deniz tatbikatı düzenliyor

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BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya silahlı kuvvetleri, Temmuz ayının başlarında Çin'in güneyindeki Zhanjiang kenti yakınlarındaki sularda ve hava sahasında ortak tatbikata başladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında "2024 Ortak Deniz Tatbikatı'nın" Çin-Rusya yıllık ordu angajman planı ve ikili anlaşmasına göre düzenlendiğini ve Temmuz ayının ortalarına kadar sürmesinin planlandığını söyledi.

Zhang, tatbikatın orduların birlikte deniz güvenliği tehditleriyle başa çıkmaya ve küresel ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya yönelik kararlılık ve kabiliyetlerini ortaya koymayı amaçladığını belirtti.

Zhang, tatbikatla yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının derinleştirilmesinin de hedeflendiğini sözlerine ekledi.