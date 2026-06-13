Çin ve Singapur İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin ve Singapur İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Singapur İşbirliğini Güçlendiriyor
13.06.2026 15:02
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Çin ve Singapur, yüksek kaliteli ortaklık ve işbirliğini derinleştirme kararı aldı.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile bir araya geldi.

Zhao cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin ile Singapur arasındaki çok yönlü, yüksek kaliteli ve geleceğe dönük ortaklığı ilerletmek amacıyla iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek üzere Singapur tarafıyla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Singapur ile üst düzey karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye istekli olduklarını belirten Zhao, iki tarafa kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturma, ikili işbirliği mekanizmalarının koordinasyon rolüne tam işlerlik kazandırma, yapay zeka, dijital ekonomi, temiz enerji ve bilimsel-teknolojik inovasyon alanlarında işbirliğini genişletme ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini sürdürme çağrısında bulundu. Zhao, iki tarafın kültür, eğitim, medya ve gençlik değişim programları alanlarında işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini de ifade etti.

Zhao, Çin ve Singapur'un uluslararası meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi, gerçek çok taraflılığı hayata geçirmesi, çok taraflı ticaret sistemini savunması ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini koruması gerektiğini dile getirdi.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Singapur Parlamentosu ile etkileşimleri güçlendirmeye ve yasama ve denetim alanlarında deneyim paylaşımını derinleştirmeye hazır olduğunu belirten Zhao, Singapur Parlamentosu üyelerinin Ulusal Halk Kongresi'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin milletvekilleri için düzenlediği seminere katılmasından memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi.

Seah Kian Peng ise tek Çin politikasına bağlı olduklarını belirterek, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ının Singapur açısından önemli fırsatlar getireceğini söyledi.

Karmaşık ve değişken jeopolitik durum karşısında ASEAN-Çin ilişkilerini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını belirten Seah Kian Peng, Singapur Parlamentosu'nun Çin Ulusal Halk Kongresi ile dostane ilişkilerini güçlendirmeyi temenni ettiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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