Çin ve Singapur, yüksek kaliteli işbirliğini derinleştirmek için çalışacak - Son Dakika
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Çin ve Singapur, yüksek kaliteli işbirliğini derinleştirmek için çalışacak

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Singapur Ulusal Güvenlik Koordinasyon Bakanı Teo Chee Hean ile bir araya geldi. Han, Çin'in Singapur ile yüksek kaliteli işbirliğini derinleştirmek istediğini belirtti. İki ülke lideri, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yol haritası çizdiklerini ifade etti. Han, Çin'in reform ve dışa açılım politikalarını kararlılıkla ilerleteceğini ve modernleşme sürecini tamamlayacağını söyledi. Teo Chee Hean ise Çin ile her alanda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını vurguladı.

22.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:04
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BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Cuma günü Beijing'de Singapur Ulusal Güvenlik Koordinasyon Bakanı Teo Chee Hean ile bir araya geldi. Han, Çin'in yüksek kaliteli işbirliğini derinleştirmek üzere Singapur ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Çin ve Singapur'un iki dost komşu ve önemli ortaklar olduğunu söyleyen Han, iki ülke liderinin Çin ve Singapur arasında çok yönlü, yüksek kaliteli ve geleceğe yönelik ortaklık kurarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yol haritası çizdiklerini ifade etti.

Han, Çin'in reform ve dışa açılım politikalarını kararlılıkla ilerleteceğini ve yüksek kaliteli kalkınma ve üst düzey dışa açılımla modernleşme sürecini tamamlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, Çin'in Singapur ile siyasi karşılıklı güveni daha da arttırmak, personel etkileşimini teşvik etmek, yüksek kaliteli işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Singapur ilişkilerinin daha üst seviyede gelişmesini teşvik etmek üzere çalışacağını belirtti.

Teo Chee Hean ise Singapur ve Çin'in kadim dostluğa sahip iki ülke olduğunu ifade ederek, ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini, ayrıca ortak kalkınma ve refahı artırmak için Çin ile her alanda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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