Çin ve Sırbistan finansal işbirliğini güçlendirmeye istekli

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BELGRAD, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Sırbistan'ın Çarşamba günü Belgrad'da yayımladığı ortak bildiride, iki ülkenin finansal işbirliğini güçlendirmeye ve Sırbistan'da renminbi takas bankasının en kısa sürede açılmasını desteklemeye istekli oldukları belirtildi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından imzalanan bildiride, iki tarafın ikili ticaret ve yatırımda yerel para birimi kullanımını teşvik etmeye ve kendi finans kurumlarını, ticaret ve yatırım işbirliği için finansman desteği ve finansal hizmetler sağlamaya teşvik etmeye hazır olduğu belirtildi.

Ortak bildiride, Çin ve Sırbistan'ın Çin-Avrupa yük trenlerinin kullanımını genişletmeye istekli olduğu, ayrıca Çin tarafının, tren hizmeti sayesinde daha fazla miktarda kaliteli Sırp ürününün Çin pazarına nakledilmesinden memnuniyet duyduğu belirtildi.

Çin-Avrupa yük treni hizmeti 2023 yılında 25 Avrupa ülkesindeki 219 kenti birbirine bağlayarak, küresel sanayi ve tedarik zincirleri için güvenli ve verimli bir yaşam hattı oluşturdu.

Bildiride, iki ülkenin yerel koşullara göre kaliteli yeni üretici güçleri ortaklaşa geliştirme ve yüksek teknolojili sanayi işbirliği projeleri inşa etme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Bu amaca ulaşmak için her iki ülkenin de yatırım işbirliğini teşvik etmeye ve desteklemeye hazır olduğu belirtildi.

Bildiride ayrıca uzay bilimi ve teknolojisinde işbirliğini derinleştirme konusunda uzlaşıya varıldığı ve Çin'in, Sırbistan'ın Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'na katılımını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.