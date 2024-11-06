Çin ve Sırbistan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Sırbistan İşbirliği Vurgusu

Li Qiang ve Vucevic, ikili ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini artırmak için bir araya geldi.

06.11.2024 12:12
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SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak üzere Shanghai kentinde bulunan Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ile salı günü bir araya geldi.

Çin'in Sırbistan ile ilişkilerine her zaman büyük önem verdiğini kaydeden Li, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, yakın stratejik iletişimi sürdürmek, siyasi karşılıklı güveni derinleştirmek, birbirinin temel çıkarlarını kararlılıkla destekleyerek başlıca kaygılarını göz önünde bulundurmak, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğini yeni bir düzeye taşımak ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğu inşasını yüksek kalitede ilerletmek için Sırbistan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin kenetlenmesini güçlendirmek, Çin-Sırbistan serbest ticaret anlaşmasını ortaklaşa uygulamak, kilit işbirliği projeleri inşa edip işletmek, yeşil, dijital ve yapay zeka inovasyon alanlarında işbirliğini hızlandırmak ve daha fazla karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Sırbistan ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Sırbistan'ın Çinli işletmelerin Sırbistan'da yatırım ve iş yapmaları için sağlam bir iş ortamı sağlamaya devam etmesi temennisinde bulunan Li, iki tarafın ortak geleceğe sahip Çin-Sırbistan topluluğu inşa etmek için halk desteğini güçlendirmek üzere kültür, turizm, eğitim, spor, medya ve gençlik alanlarındaki etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Vucevic ise Sırbistan'ın tek Çin ilkesini sıkı sıkıya desteklediğini belirterek, Sırbistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendiren konularda verdiği sağlam destek için Çin'e teşekkür etti. Vucevic, Çin ile daha yakın etkileşimde bulunmak, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde ikili serbest ticaret anlaşmasını düzgün şekilde uygulamak, ekonomi ve ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji, tıp ve sağlık hizmetleri, ulaşım ve tarım gibi alanlarda tatbiki işbirliğini artırmak ve halklar arası etkileşimi güçlendirmek üzere sabırsızlandıklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Sırbistan, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

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