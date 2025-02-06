Çin ve Tayland Suçla Mücadelede İşbirliği Vurgusu Yaptı

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BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Xi, perşembe günü gerçekleşen görüşmede Tayland'ın çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığıyla mücadele çabalarını ve bu yönde aldıkları etkili önlemleri takdirle karşıladıklarını belirterek, her iki tarafın da insanların can ve mal güvenliğini korumak için kolluk, güvenlik ve hukuk işbirliğini güçlendirmeye devam edip bölge ülkeleri arasındaki sorunsuz ticaret ve işbirliğini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Paetongtarn ise Çin ve diğer komşu ülkelerle kolluk işbirliğini güçlendirmeye ve çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığı gibi sınır ötesi suçlarla mücadele konusunda kararlı ve etkili önlemler almaya istekli olduklarını ifade etti.