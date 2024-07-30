Çin ve Tayvan, Kinmen Adası'ndaki balıkçı kazasıyla ilgili anlaşma sağladı - Son Dakika
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Çin ve Tayvan, Kinmen Adası'ndaki balıkçı kazasıyla ilgili anlaşma sağladı

Çin ve Tayvan, Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası açıklarında meydana gelen balıkçı teknesi kazasında hayatını kaybeden 2 Çinli balıkçıyla ilgili anlaşmaya vardı. Anlaşmanın detayları açıklanmazken, balıkçıların cenazelerinin Çin'e gönderileceği ve ailelerine tazminat ödeneceği belirtildi. Kinmen Adası, Tayvan'ın kontrolünde olmasına rağmen Çin ana karasına daha yakın bir konumda bulunuyor.

30.07.2024 19:31
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Çin ve Tayvan, Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası açıklarında 14 Şubat'ta sahil güvenlik ekiplerinin takibi sırasında alabora olan teknedeki 2 Çinli balıkçının öldüğü olaya ilişkin anlaşma sağladı.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çinli ve Tayvanlı yetkililer, 14 Şubat'ta Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası açıklarında teknenin alabora olması sonucu 2 Çinli balıkçının hayatını kaybetmesi konusunu görüştü.

Yetkililer, kazaya ilişkin anlaşmaya varırken, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan medyadaki haberlerde, söz konusu balıkçıların cenazelerinin Çin'e ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ayrıca, balıkçıların ailelerine tazminat ödenmesi konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi.

Kinmen Adası'nda balıkçı teknesinin alabora olması

Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen Adası açıklarında 14 Şubat'ta sahil güvenlik ekiplerince takip edilen balıkçı teknesi alabora olmuş, kazada teknede bulunan 2 Çinli balıkçı hayatını kaybederken, 2'si kurtarılmıştı.

Pekin yönetimi, Bahar Bayramı tatilinde yaşanan olaya tepki gösterirken, bölgedeki devriye faaliyetini artıracağını bildirmişti.

Çin'in Fucien eyaletinin Şiamın şehrine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kinmen Adası, Tayvan'ın kontrolünde olmasına karşın Çin ana karasına daha yakın konumda bulunuyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Kaynak: AA

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