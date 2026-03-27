Çin ve UAEA\'dan Nükleer İşbirliği Anlaşması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve UAEA, Küresel Güney'de nükleer teknoloji işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Küresel Güney'de sürdürülebilir büyümeyi desteklemek üzere nükleer teknoloji alanında işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Çin Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Shan Zhongde, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi. İki yetkili, işbirliği anlaşmalarının imzalanmasına da nezaret etti.

CNNC Tıbbi Sanayi Şirketi, UAEA tarafından "Umut Işınları Destek Merkezi" olarak belirlenirken, Harbin Mühendislik Üniversitesi'ne nükleer teknoloji yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi için Uluslararası Nükleer Yönetim Akademisi sertifikası verildi.

2. Nükleer Enerji Zirvesi'ni Paris'te başarılı şekilde ortaklaşa düzenleyen UAEA ve Fransa'yı tebrik eden Shan, zirvenin küresel nükleer enerji gelişiminin teşvik edilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol oynadığını söyledi.

Shan, iki tarafın küçük modüler reaktörler, ileri nükleer tıp ile nükleer emniyet ve güvenlik gibi kilit alanlarda uygulamalı işbirliğini daha da derinleştirmesi gerektiğini, böylece atom enerjisinin Küresel Güney ülkelerinin geçim kaynakları ve refahına katkı sağlaması ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi için daha fazla kamu malı ve hizmeti sunulabileceğini söyledi.

Grossi, Çin'in nükleer enerji ve nükleer teknolojinin barışçıl kullanımındaki kayda değer başarılarını övgüyle karşıladığını belirterek, Çin'in UAEA ve üye ülkeleri için nükleer enerji ve teknolojinin güvenli ve sürdürülebilir gelişimine yaptığı katkıları takdir etti.

Kaynak: Xinhua

Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:48:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.