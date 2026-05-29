Çin ve Uruguay İlişkileri Güçleniyor

NEW YORK, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uruguay'ın tek Çin ilkesine bağlılığını takdir ettiklerini belirterek, ülkenin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumasını desteklediklerini ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günü ABD'nin New York kentinde Uruguay Dışişleri Bakanı Mario Lubetkin ile bir araya geldi. Wang, Çin ile Uruguay arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin belirleyici özelliğinin, olgunluk, istikrar ve öngörülebilirlik olduğunu belirtti.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı güçlü şekilde hayata geçirmek, üst düzey etkileşimleri artırmak, tüm alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Uruguay kapsamlı stratejik ortaklığını bir üst seviyeye çıkarmak üzere Uruguay ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Uruguay'ın an itibarıyla G77+Çin grubunun dönem başkanlığını yürüttüğünü kaydeden Wang, eşit ve kurallı bir çok kutuplu dünya ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek üzere Uruguay ile çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Lubetkin ise Birleşmiş Milletler'in reform gündemini ilerletmek üzere Çin ile çalışmaya ve G77+Çin'in dönem başkanlığı rolünü kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını kaydeden Lubetkin, ikili kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli olarak ileriye taşımak amacıyla üst düzey ilişkileri güçlendirmek ve ticaret, finans, enerji, kültürel ve halklar arası ilişkiler ve bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini genişletmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.