Çin ve Vietnam'dan Ticaret İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Vietnam'dan Ticaret İşbirliği Vurgusu

Çin ve Vietnam\'dan Ticaret İşbirliği Vurgusu
15.06.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Vietnam ile ikili ticaretin kapsamını genişletme konusunda istekli.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, sürekli olarak ikili ticaretin kapsamını genişletmek ve kalitesini artırmak üzere Vietnam ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li pazartesi günü Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ile Hung'un talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Li, karşılıklı fayda sağlayan daha üst düzey sonuçlar elde etmek amacıyla kalkınma stratejileri arasındaki uyumu derinleştirmek, ikili ticaretin kapsamını genişletip kalitesini artırmak, altyapı bağlantı imkanlarını geliştirmek, sınır ötesi ekonomik işbirliği bölgelerinin geliştirilmesine hız vermek ve enerji ve maden kaynakları, dijital ekonomi, yapay zeka ve finans gibi alanlarda işbirliğini genişletmek üzere Vietnam ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Küresel olarak tek taraflılık ve korumacılığın yükselişte olduğuna dikkat çeken Li, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflı platformlarda Vietnam ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, bu yıl ve gelecek yıl düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapma konusunda birbirlerini desteklemeye, açık bir Asya-Pasifik ekonomisi inşasını teşvik etmeye ve serbest ticaret ve ekonomik küreselleşmeyi korumaya istekli olduklarını dile getirdi.

Hung ise Vietnam-Çin ilişkilerinde yakalanan güçlü ivmenin devam ettiğini belirterek, Vietnam Komünist Partisi ve hükümetinin, Vietnam ile Çin arasındaki dostluğa büyük önem verdiğini ve Çin ile ilişkilerin geliştirilmesini her zaman stratejik bir tercih ve ülkenin dış politikasında birincil öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

Daha fazla Çinli şirketin Vietnam'da yatırım yapmasını ve iş kurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hung, Vietnam tarafı olarak bu doğrultuda elverişli koşullar yaratmaya istekli olduklarını kaydetti.

Çin'in bu yılki APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmasına destek verdiklerini ifade eden Hung, ortak çıkarları korumak üzere Çin ile çok taraflı iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Politika, Vietnam, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Vietnam'dan Ticaret İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Mourinho’nun Real Madrid’e ilk transferini yaptı 50 milyon Euro’luk anlaşma Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır’ın odasındaki isimlikler kaldırıldı CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı
Curaçao’dan Almanya’ya karşı Dünya Kupası’nda tarihi gol Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol
Fenerbahçe’ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro

18:18
Tanju Çolak’tan İbrahim Hacıosmanoğlu’na: Gideceksin Bir tane bile sevenin var mı
Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?
17:47
“İran’a 300 milyar dolarlık fon“ iddiasını Trump’ın sağ kolu doğruladı
"İran'a 300 milyar dolarlık fon" iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı
17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
17:26
Mauro Icardi, Dursun Özbek’i küplere bindirdi Bakın ne istemiş
Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 18:30:08. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Vietnam'dan Ticaret İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.