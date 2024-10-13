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Çin ve Vietnam İşbirliğini Güçlendirecek

Çin ve Vietnam İşbirliğini Güçlendirecek

Çin Başbakanı Li Qiang, Vietnam ile çeşitli alanlarda yüksek kaliteli işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

13.10.2024 14:30
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HANOİ, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in Vietnam ile çeşitli alanlarda yüksek kaliteli ve üst düzey işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Li, Cumartesi günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü. Li, Vietnam ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılmasını sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Li, Çin'in siyasi karşılıklı güvenin artırılması, güvenlik alanındaki işbirliğinin sürdürülmesi, tatbiki işbirliğinin artırılması, yaygın temellerin sağlamlaştırılması, çok taraflı koordinasyon ve işbirliği yapılması ve farklılıkların daha uygun şekilde yönetilmesi şeklindeki altı temel hedefi sağlamlaştırmaya hazır olduğunu belirtti.

Li, iki tarafın eş zamanlı olarak demiryolu, otoyol ve limanların altyapısı ile ve akıllı gümrüklerdeki dijital ağ yapısını teşvik ederek ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasını iyileştirmek, ayrıca sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ile sorunsuz akışını korumak için sağlam destek sağlamaları temennisinde bulundu.

Başbakan, sınır ötesi ekonomik işbirliği bölgelerinin pilot inşasını aktif olarak incelemek, bilgi teknolojisi, yeni enerji, dijital ekonomi ve önemli madenler gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini genişletmek ve kültürel etkileşimi artırmak üzere Vietnam'la birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

To Lam ise iki parti ve ülkenin üst düzey liderleri tarafından ortaklaşa belirlenen yolu kararlılıkla takip edeceklerini, altı ana hedefe bağlı kalacaklarını, Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştireceklerini ve stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip Vietnam-Çin topluluğunun inşasını teşvik edeceklerini söyledi.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Taiwan'ın bağımsızlığına yönelik her türlü ayrılıkçı faaliyete kesin şekilde karşı çıktıklarını ifade eden Lam, Vietnam'ın önümüzdeki yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu, üst düzey temasları düzenli şekilde sürdürmek, partiler, yasama organları ve sivil toplumlar arasındaki etkileşimi güçlendirmek, ticaret, yatırım, finans, tarım ve yerel yönetimler konularında tatbiki işbirliğini artırmak ve iki ülkedeki halk desteğini güçlendirmek için Vietnam-Çin Halklar Arası Değişim Yılı'nı düzenlemek için bu dönemi fırsat olarak değerlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Vietnam'ın Kuşak ve Yol ile üç büyük küresel inisiyatifi desteklediğini belirten To Lam, ülkesinin bölgesel ve dünya barışı ile refahının teşvik edilmesine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla çok taraflı platformlarda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Vietnam, Kültür, Güncel, Enerji, Son Dakika

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