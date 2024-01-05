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Çin, veri kullanımını teşvik etmek için üç yıllık eylem planı yayımladı - Son Dakika
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Çin, veri kullanımını teşvik etmek için üç yıllık eylem planı yayımladı

Çin, verinin bir üretim unsuru olarak kullanımını desteklemek ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla üç yıllık bir eylem planı yayımladı. Plan kapsamında imalat, finans, teknolojik inovasyon ve yeşil enerji gibi 12 sektörde veri kullanımı artırılacak. Çin, 2024 yılından itibaren üst düzey veri uygulamalarını teşvik etmek, veri tedarikini sağlamak, veri dolaşımını iyileştirmek ve veri güvenliğini güçlendirmek için çabalarını artıracak.

Çin, veri kullanımını teşvik etmek için üç yıllık eylem planı yayımladı
05.01.2024 - 15:09,  Güncelleme: 15:10
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BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin, verinin bir üretim unsuru olarak kullanımını desteklemek ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmede daha önemli bir rol oynamasını sağlamak amacıyla üç yıllık bir eylem planı yayımladı.

Ulusal Veri İdaresi de dahil olmak üzere 17 hükümet kurumu tarafından ortaklaşa yayımlanan plana göre, imalat ve finanstan teknolojik inovasyon ile yeşil ve düşük karbonlu kalkınmaya kadar 12 sektörde veri kullanımı artırılacak.

Ulusal Veri İdaresi Başkan Yardımcısı Shen Zhulin geçen ay yaptığı açıklamada, Çin'in veri kullanımını geliştirerek kaynak tahsisini iyileştirmeyi, ayrıca yeni endüstri ve modellerin yanı sıra büyüme için yeni itici güçleri geliştirmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Eylem planına göre, Çin 2024 yılından itibaren üç yıl boyunca üst düzey veri uygulamalarını teşvik etmek, kaliteli veri tedarikini sağlamak, veri dolaşımı ortamını iyileştirmek ve veri güvenliğini güçlendirmek üzere çabalarını artıracak.

Ulusal Veri İdaresi, dijital ekonomi ve toplum da dahil olmak üzere "Dijital Çin"in planlanması ve inşasını ilerletme çabalarının bir parçası olarak Ekim 2023'te açıldı.

Kaynak: Xinhua
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