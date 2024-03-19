BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi, üst düzey dışa açılımı istikrarlı şekilde teşvik etmek ve yabancı yatırım çekip kullanıma sokmak için çabaları artırmak üzere bir eylem planı yayımladı.
Eylem planında yabancı yatırımın, Çin'in modernleşmesinin gerçekleştirilmesine yardım etmede ve Çin ile dünya ekonomisinin ortak refah ve kalkınmasını teşvik etmede önemli bir güç olduğu vurgulandı.
Eylem planına göre, yabancı yatırımları daha güçlü şekilde ülkeye çekip kullanıma sokmak amacıyla yeni kalkınma konseptinin tam, doğru ve kapsamlı şekilde uygulanması, ayrıca yabancı yatırımcıların Çin'de gelişebileceklerine dair inançlarını güçlendirecek pazar odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte birinci sınıf bir iş ortamı yaratılması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Çin, yabancı yatırımı teşvik etmek için eylem planı yayımladı - Son Dakika
Edirne'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
İlk iki etabı tamamlanan Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleşti. Parkta yürüyüş ve bisiklet yolu, kafe, ibadethane, otopark, büfe, wc, seyir terasları, çocuk oyun alanları gibi birçok hizmet bulunuyor.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek cami ve cemevi arasındaki birlikteliği vurguladı.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemi vurgulandı ve 21 Mart'ta yapılacak panel hakkında bilgi verildi. Ayrıca, farkındalık için farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekimi yapıldı.
Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Emeklilerin beslenme, alışveriş yapma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. Sendika üyeleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mitingler düzenleyeceklerini açıkladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'ye katılan İYİ Parti üyelerine rozetlerini takarak siyasi ayrımları kırdıklarını ve bu birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
Erciyes Üniversitesi'nde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımları ile "Toplumda Sosyolojik Gelişmeler" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ'de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?