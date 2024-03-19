Çin, yabancı yatırımı teşvik etmek için eylem planı yayımladı

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BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi, üst düzey dışa açılımı istikrarlı şekilde teşvik etmek ve yabancı yatırım çekip kullanıma sokmak için çabaları artırmak üzere bir eylem planı yayımladı.

Eylem planında yabancı yatırımın, Çin'in modernleşmesinin gerçekleştirilmesine yardım etmede ve Çin ile dünya ekonomisinin ortak refah ve kalkınmasını teşvik etmede önemli bir güç olduğu vurgulandı.

Eylem planına göre, yabancı yatırımları daha güçlü şekilde ülkeye çekip kullanıma sokmak amacıyla yeni kalkınma konseptinin tam, doğru ve kapsamlı şekilde uygulanması, ayrıca yabancı yatırımcıların Çin'de gelişebileceklerine dair inançlarını güçlendirecek pazar odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte birinci sınıf bir iş ortamı yaratılması gerekiyor.