Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Yaogan 49-01 uydu grubu, Long March 2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 681. taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip uydular, bilimsel deneyler, arazi ve toprak kaynaklarının takibi, hasat tahmini ve afet önleme ile giderme çalışmalarında kullanılacak.

Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor.