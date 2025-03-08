BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin yapay zeka, dijital ekonomi ve büyük veri gibi yükselen sektörlere ilişkin mevzuat araştırmalarını yoğunlaştıracak.
Cumartesi günü 14. Ulusal Halk Kongresi üçüncü oturumuna sunulan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi çalışma raporunda 2025 yılında bir atom enerjisi yasası çıkarılacağı da belirtildi.
Çin ayrıca 2025 yılında ulusal güvenlik sistemi ve kamu güvenliğini modernize etme çalışmaları kapsamında Siber Güvenlik Yasası'nı gözden geçirecek.
Son Dakika › Güncel › Çin Yapay Zeka ve Güvenlik İçin Yeni Yasal Düzenlemeler Geliştiriyor - Son Dakika
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