Çin Yeni BeiDou Navigasyon Sistemi Geliştiriyor - Son Dakika
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Çin Yeni BeiDou Navigasyon Sistemi Geliştiriyor

Çin, 2025'e kadar yeni nesil BeiDou sistemi ile yüksek doğrulukta navigasyon hedefliyor.

28.11.2024 13:15
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BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin, yeni nesil bir BeiDou navigasyon sistemi geliştirmeyi planlıyor. Teknolojik olarak daha ileri seviyede ve işlevsel olarak daha güçlü olacak sistem, daha yüksek kalitede hizmet sunacak.

Yeni navigasyon sisteminin üç deneysel uydusunun 2027 yılı civarında fırlatılması planlanırken, ağ yayılımının yaklaşık 2029 yılında başlayıp 2035 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

BeiDou Uydu Navigasyon Sistemi'nin inşasının 30. yıldönümü dolayısıyla perşembe günü düzenlenen sempozyumda açıklanan rapora göre Çin 2025 yılına kadar kritik teknolojik ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor.

Çin Uydu Navigasyon Ofisi'ne göre yeni nesil BeiDou sistemi, metreden desimetreye kadar değişen hassasiyet seviyeleriyle gerçek zamanlı, yüksek doğrulukta navigasyon, konumlandırma ve zamanlama sağlayacak.

Sistem ayrıca Dünya yüzeyinden uzayın derinliklerine kadar uzanan birçok yerdeki kullanıcı terminallerine geniş kapsama alanı sağlayacak.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

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