Çin Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Fırlattı

XİCHANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin salı günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir iletişim teknolojisi test uydusu fırlattı.

Uzun Yürüyüş-3C roketiyle Beijing saatiyle 02.09'da fırlatılan uydu önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulama testlerini gerçekleştirmek için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 575. görevi oldu.