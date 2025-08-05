Çin Yeni İnternet Uydu Grubunu Fırlattı

WENCHANG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yeni bir internet uydu grubunu Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle uzaya fırlattı.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan pazartesi günü Beijing saatiyle 18.21'de fırlatılan roket, yedinci alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 587. görevi oldu.
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