Çin, Yeni J-15 Savaş Jetlerini Tanıttı

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Çin, uçak gemilerine bağlı harp faaliyetlerine özel tasarlanan "J-15" sınıfı savaş jetlerini görücüye çıkardı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "uçan köpekbalığı" olarak anılan "J-15T" savaş jetleri ile "J-15D" elektronik harp uçakları, Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde 12 Kasım'da başlayan Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda (Airshow China) gösteri uçuşu yaptı.

Çin Donanması ordonat birimi yetkilisi Cay Yongtao, Çin'in ilk sabit kanatlı uçak gemisi jetleri olan J-15'lerin ileri uçuş ile silah sistemlerine, rafine bir iskelet yapısına ve buna bağlı üstün manevra özelliklerine sahip olduğunu belirtti.

Uçaklar, gösteri uçuşunda ters komut ve yakıt ikmali manevraları sergiledi.

Yeni model uçakların, elektronik katapult sistemine sahip olan Çin'in yeni uçak gemisi Fucien'in harp filosunun parçası olması planlanıyor.

Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, 17 Kasım tarihine kadar devam edecek.

2 yılda bir düzenlenen etkinlikte, Çin'in askeri ve sivil havacılık teknolojisinde kaydettiği ilerlemelerle son teknoloji silah sistemleri sergileniyor.

Bu yılki fuara 47 ülke ve bölgeden 1000'den fazla firma katılıyor.