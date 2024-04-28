Çin, yeni bir silindirik yüzer üretim üssü inşa etti - Son Dakika
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Çin, yeni bir silindirik yüzer üretim üssü inşa etti

Çin, yeni bir silindirik yüzer üretim üssü inşa etti

Çin tarafından tasarlanıp inşa edilen yeni bir silindirik yüzer üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) üssü, Shandong bölgesinde teslim edildi. Bu üs, Çin'in derin su petrol ve gaz ekipmanlarının inşasına yönelik temel teknolojilerde büyük bir atılıma işaret ediyor. FPSO, maksimum 100.000 tonluk deplasmanıyla 60.000 tona kadar petrol depolayabiliyor ve limana dönmeden 15 yıl boyunca denizde çalışabiliyor.

28.04.2024 13:17
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ÇEKİM TARİHİ: 25 Nisan 2024

1. "Haikui No.1"in çeşitli görüntüleri

Çin tarafından tasarlanıp inşa edilen yeni bir silindirik yüzer üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) üssü Cuma günü Çin'in Shandong bölgesinde teslim edildi.

Bu üs, Çin'in derin su petrol ve gaz ekipmanlarının inşasına yönelik temel teknolojilerde büyük bir atılıma işaret ediyor.

FPSO, maksimum 100.000 tonluk deplasmanıyla 60.000 tona kadar petrol depolayabiliyor.

Üs, limana dönmeden 15 yıl boyunca denizde çalışabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qindao'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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