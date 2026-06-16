Çin, Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi

XİCHANG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Salı günü Beijing saatiyle 17.45'te Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shijian-31 uydusu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Uydu ağırlıklı olarak uzay ortamının tespiti için kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi serisinin 651. uçuş görevi oldu.
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