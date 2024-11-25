Çin Yeni Yer Gözlem Uydularını Uzaya Gönderdi - Son Dakika
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Çin Yeni Yer Gözlem Uydularını Uzaya Gönderdi

Çin, Gaocing 2-03 ve 2-04 uydularını Long March 2C roketiyle uzaya fırlattı. Uydular, yüksek çözünürlükte görüntü hizmeti verecek.

25.11.2024 10:50
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Çin, "Gaocing" (SuperView) sınıfı yer gözlem uydularının yeni çiftini uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Gaocing 2-03" ve "Gaocing 2-04" uyduları, Long March 2C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatılışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 547'nci taşıma görevi oldu.

Kamusal ve ticari kullanım için yüksek çözünürlüklü optik uydu görüntülemesi hizmetleri sağlayan Gaocing sınıfı uydular, Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumuna (CASC) bağlı Sıvey İzleme ve Haritalandırma Teknolojisi Şirketi tarafından geliştiriliyor.

Gaocing uydularının ilk grubu, iki çift olarak 2016 ve 2018 yıllarında, ikinci grubun ilk çifti ise 2022'de fırlatılmıştı. Üçüncü grup uyduların ilk çifti de 15 Nisan'da uzaya gönderilmişti.

Gaocing uydularıyla Güneş Eş Zamanlı Yörünge'de 28 uydudan oluşan bir takımuydu ağı oluşturulması planlanıyor.

Kaynak: AA

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