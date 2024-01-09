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Çin, yıkıcı hava koşullarına rağmen tahıl alım seviyesini 400 milyon tonun üzerinde tuttu - Son Dakika
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Çin, yıkıcı hava koşullarına rağmen tahıl alım seviyesini 400 milyon tonun üzerinde tuttu

Çin, geçen yıl yıkıcı hava koşullarına rağmen tahıl alım seviyesini 400 milyon tonun üzerinde tutarak tahıl piyasasının istikrarını güvence altına aldı. Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi Başkanı Liu Huanxin, tahıl rezervlerini güçlendirdiklerini ve tahıl tedarikini sağlama kapasitelerini artıracaklarını belirtti.

Çin, yıkıcı hava koşullarına rağmen tahıl alım seviyesini 400 milyon tonun üzerinde tuttu
09.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:51
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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin, geçen yıl yıkıcı hava koşullarına rağmen tahıl alım seviyesini 400 milyon tonun üzerinde tutarak tahıl piyasasının istikrarını güvence altına aldı.

Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi Başkanı Liu Huanxin, Salı günü sona eren gıda ve stratejik rezervler konulu ulusal çalışma konferansında, Çin'in bol miktarda tahıl rezervine sahip olduğunu ve stok-kullanım oranının uluslararası tahıl güvenliği eşiği olan yüzde 17 ila 18'in oldukça üzerinde seyrettiğini belirtti.

Liu, idarenin geçen yıl uluslararası tahıl fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen tahıl piyasasını istikrarlı tutmak için tahıl rezervleri üzerindeki makro kontrolü de güçlendirdiğini söyledi.

Liu, Çin'in 2024 yılında tahıl üretimini, alımını, stokunu ve satışını güvence altına almaya yönelik çabaları koordine edeceğini ve acil durumlarda tahıl tedarikini sağlama kapasitesini artırmak amacıyla tahılda acil müdahale sistemini geliştireceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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