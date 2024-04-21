Çin, Yüksek Çözünürlüklü Ay Jeolojik Haritası Setini Yayımladı - Son Dakika
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Çin, Yüksek Çözünürlüklü Ay Jeolojik Haritası Setini Yayımladı

Çin, Yüksek Çözünürlüklü Ay Jeolojik Haritası Setini Yayımladı

Çin, Pazar günü 1:2,5 milyon ölçekli Ay jeolojik haritası setini yayımladı. Bu harita, gelecekteki Ay araştırmaları ve keşifleri için temel veriler sağlayan dünyadaki ilk yüksek çözünürlüklü tamamlanmış Ay jeolojik haritasıdır.

21.04.2024 11:25
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BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Pazar günü 1: 2,5 milyon ölçekli Ay jeolojik haritası setini yayımladı. Gelecekteki Ay araştırmaları ve keşifleri için temel veriler sağlayan harita, dünyadaki ilk yüksek çözünürlüklü tamamlanmış Ay jeolojik haritası olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua

Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yüksek Çözünürlüklü Ay Jeolojik Haritası Setini Yayımladı - Son Dakika

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