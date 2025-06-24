Çin, Zaferin 80. Yıldönümünü Kutlayacak

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'de, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü olan 3 Eylül'de Beijing kent merkezinde bulunan Tian'anmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'de, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü olan 3 Eylül'de Beijing kent merkezinde bulunan Tian'anmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)