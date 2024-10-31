Çin-Zimbabve Ticaretinde Artış

Güncel

HARARE, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin ile Zimbabve arasındaki ticaret bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 25,6 artarak 3 milyar ABD dolarına ulaştı.

Zimbabve'deki Çin Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Zimbabve'nin Çin'e 2,1 milyar ABD doları değerinde mal ihraç ettiği, Çin'den ise 951 milyon ABD doları değerinde mal ithal ettiği ve ticaret fazlasının yaklaşık 1 milyar ABD doları olduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde Çin'e yapılan tütün ihracatının değeri yüzde 38,3 artarak 790 milyon ABD dolarına ulaştı ve Çin'e yapılan toplam ihracatın yüzde 40,6'sını oluşturdu.

Çin ile Zimbabve arasındaki ticaret son yıllarda, özellikle Çin'e yapılan maden ve tütün ihracatı sayesinde olumlu bir büyüme kaydetti.

Zimbabve'nin Çin'e tarım ürünleri ihracatının artması bekleniyor. 2022 yılında tatlı narenciye ihracatı için imzalanan ticaret protokolüyle Zimbabve 2023 yılında Çin'e ilk sevkiyatını gerçekleştirmişti. Bu protokolün ardından, Eylül ayında iki ülke arasında avokado ihracatına yönelik bir protokol daha imzalanmıştı.