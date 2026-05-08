Çınar Köpeği Fuarda Son Gösterisini Gerçekleştirdi
Çınar Köpeği Fuarda Son Gösterisini Gerçekleştirdi

08.05.2026 17:12
Tekirdağ'daki kariyer fuarında arama kurtarma köpeği 'Çınar', son gösterisini sergiledi.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) gerçekleştirilen 'Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı'nda İl Jandarma Komutanlığı'nda arama kurtarmada görev yapan 'Çınar' isimli köpeğin, emekli olmadan önceki son gösterisi ilgi gördü.

NKÜ kampüsünde 'Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı' düzenlendi. Fuarda stant açan İl Jandarma Komutanlığı'nın emniyet kemeri simülasyon aracı ve arama kurtarma köpeği olarak görev yapan Belçika Malinois cinsi 6 yaşındaki 'Çınar' isimli köpeğin gösterisi katılımcıların ilgisiyle karşılaştı. Simülasyon aracı önündeki gösteri ilgi ile izlenirken, Çınar'ın yaptığı hareketler izleyenlerden alkış aldı. Gösterileri İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör de izledi.

'MUTLAKA TAKMALIYIZ VE KURALLARA DİKKAT ETMELİYİZ'

Fuarda uzun kuyruklar oluşan simülasyon aracına binen katılımcılara emniyet kemerinin önemini anlatıldı. NKÜ işletme yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi Aylin Kökçü, emniyet kemerinin önemli olduğunu bir kez daha anladığını belirterek, "Simülasyon aracına binme fırsatım oldu. Çok korkutucuydu biraz yavaş hareket ediyor ama benim için yine de korkutucu oldu. Bu vesileyle anlamış oldum ki emniyet kemeri gerçekten çok önemli, mutlaka takmalıyız ve kurallara dikkat etmeliyiz" dedi.

Hemşirelik bölümü öğrencisi Eda Batuk da emniyet kemerinin hayat kurtardığını söyleyerek, "Oldukça gerçekçiydi, kemer çok sıkı tuttu, aracın camına yapışmadık. Kemer kesinlikle hayat kurtaran bir şey. Ne olursa olsun emniyet kemerimizi takmalıyız. Her türlü koruyucu ve dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus. Bende sağlıkçıyım ve yaralanma, korunma ve darbe alma açısından çok önemli bir husus olduğunu gördüm" diye konuştu.

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN - Mehmetcan ARSLAN/ TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Etkinlik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

