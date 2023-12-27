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Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, mahsur kalan kediye yardım etti - Son Dakika
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Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, mahsur kalan kediye yardım etti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince indirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi kurtardı.

Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, mahsur kalan kediye yardım etti
27.12.2023 - 09:33,
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince indirildi.

Vali Akı Caddesi'nde Firuzan Kınal İlkokulu ve Ortaokulu'nun önünde bir kedinin uzun süredir ağaçta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Çınarcık Belediyesine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla kediyi ağaçtan aldı. Kedi, yere indikten sonra hızla uzaklaştı.

Kaynak: AA
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