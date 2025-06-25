Çınarcık'ta Bıçaklama: Bir Ölü, Bir Gözaltı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Cemil E. (40), ile arkadaşı Bahattin Arman (62), Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'ndeki boş bir dükkanın içinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cemil E., bıçakla Arman'ı boğazından bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bahattin Arman'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaçtıktan sonra polislerce yakalanan Cemil E'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.