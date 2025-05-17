Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Yalova- Armutlu kara yoluna Koru beldesindeki Çalıca Kalıcı Konutları mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 LCL 626 plakalı minibüs ile 34 HOP 198 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ve 2 yolcusu yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çınarcık'ta Kamyon-Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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