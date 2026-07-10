Cinayet Aydınlatıldı: Mehmet Emin Karaalp - Son Dakika
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Cinayet Aydınlatıldı: Mehmet Emin Karaalp

Cinayet Aydınlatıldı: Mehmet Emin Karaalp
10.07.2026 15:11
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2016'daki Mehmet Emin Karaalp cinayeti, 10 yıl sonra aydınlatıldı. Operasyon görüntüleri paylaşıldı.

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016 yılında öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinin aydınlatıldığını açıklamasının ardından yürütülen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinin 10 yıl sonra yeniden yürütülen soruşturma sonucunda aydınlatıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Karaalp cinayetinin aydınlatılmasına yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cinayet Aydınlatıldı: Mehmet Emin Karaalp - Son Dakika

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