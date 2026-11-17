Kırklareli'nin Vize ilçesinde, tartıştığı eşi Aleyna Aydın'ı (23) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Selahattin Aydın, Edirne'de hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Ekim akşamı, Vize ilçesi Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta meydana geldi. Selahattin ve Aleyna Aydın çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selahattin Aydın, tabancayla önce eşini, ardından kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aleyna Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Selahattin Aydın ise kaldırıldığı Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çiftin 11 aylık kızları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan cinayet şüphelisi Selahattin Aydın, bugün Edirne'de adliyeye sevk edildi.