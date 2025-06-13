Çine Belediye Başkanı Kıvrak, Çalışanların Güvenliği İçin Önlemleri Vurguladı

(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Fen İşleri Şantiyesi'nde saha çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyaran Kıvrak, "İşlerin biraz geç kalması sorun değildir ama bir canın telafisi yoktur. Sizin canınız bize emanet. Güvenliğinizden emin olmadan işe başlamayın" dedi.

Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi Hasan Dok, Kahraman Mahallesi 289 Sokak'ta çöp toplama aracıyla görev başındayken araçtan düşerek ağır yaralandı. Dok'un hastanedeki tedavisi devam ederken, Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak da sürecin takipçisi oldu. Kazanın hemen ardından harekete geçen Başkan Kıvrak, Fen İşleri Şantiyesi'nde saha çalışanlarıyla bir araya geldi. Kıvrak, düzenlenen kahvaltıda hem Dok'un ekip arkadaşlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti hem de iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

"Güvenliğinizden emin olmadan işe başlamayın"

Yaşanan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Kıvrak, "İşlerin biraz geç kalması sorun değildir ama bir canın telafisi yoktur. Sizin canınız bize emanet. Güvenliğinizden emin olmadan işe başlamayın" diyerek, çalışanlara seslendi. Belediyenin tüm imkanlarını iş sağlığı ve güvenliği için seferber ettiklerini belirten Kıvrak, bu konuda asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Başkan Kıvrak, "Biz Çine'ye hizmet eden büyük bir aileyiz. Her bir çalışanımızın sağlığı, bizim için işten çok önemli. Bu olay hepimize bir kez daha gösterdi ki önlem almak lüks değil, zorunluluktur. Ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıda çalışanların talep ve önerilerini de dinleyen Kıvrak, sahada görev yapan personelin şartlarının iyileştirilmesi ve benzeri kazaların önüne geçilmesi adına gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.