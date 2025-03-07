Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan 8 Mart Kutlaması - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan 8 Mart Kutlaması

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kadın emeğinin desteklenmesine yönelik projeler geliştireceklerini ve kadınların toplumdaki rollerini ön plana çıkaracaklarını belirtti.

07.03.2025 18:52  Güncelleme: 21:13
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(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Çine Belediyesi olarak kadın emeğini destekleyen projeler üretmeye, onların ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamaya kararlıyız" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kıvrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyerek, kadınların toplumdaki eşsiz rolünü ve emeğini en güzel şekilde ifade etmiştir. Kadınlar, hayatın her alanında emekleriyle, fedakarlıklarıyla, azimleriyle var olmuş; eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinde öncü olmuşlardır. Onların emeği, sevgisi ve özverisi olmadan ne bir toplumun gelişmesi ne de bir ülkenin ilerlemesi mümkün olabilir. Bizler, Atatürk'ün çizdiği çağdaş ve eşitlikçi yolda ilerleyerek, kadınların hak ettikleri değeri görmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Çine Belediyesi olarak kadın emeğini destekleyen projeler üretmeye, onların ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamaya kararlıyız. Başta Çineli kadınlar olmak üzere, hayatın her alanında emeğiyle var olan, üreten, mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan 8 Mart Kutlaması - Son Dakika

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