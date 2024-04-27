Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çaltı Mahallesi\'nde çalışmaları yerinde inceledi

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları yerinde takip ediyor.

Başkan Kıvrak, son olarak Çaltı Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, Çaltı halkıyla buluştu. Birim amirlerine gerekli talimatları yerinde veren Başkan Kıvrak, eşit ve adil hizmet anlayışıyla hizmete devam ettiklerini belirtti.

Başkan Mehmet Kıvrak, "Ekiplerimiz, ilçemiz genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de her fırsatta çalışmalarımızı yerinde inceleyip, yapacağımız çalışmalarla ilgili halkımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çine'mizi daha aydınlık yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.