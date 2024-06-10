Çine Belediyesi Gölbaşı Parkı'nda Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çine Belediyesi Gölbaşı Parkı'nda Yenileme Çalışmalarına Başladı

Çine Belediyesi, Gölbaşı Parkı'nda vatandaşların talepleri doğrultusunda yenileme çalışmalarına başladı. Parkta çocuk oyun grupları ve bank sayısı artırıldı.

10.06.2024 14:01  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Çine Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Gölbaşı Parkı'nda yenileme çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Kıvrak, geçen günlerde Gölbaşı Parkı'nı ziyaret ederek, burada mahalle sakinlerinin parkla ilgili beklentilerini dinlemişti. Vatandaşların Gölbaşı Parkı'ndaki çocuk oyun gruplarının artırılması ve bank sayısının çoğaltılmasıyla ilgili taleplerini hızla yerine getiren Başkan Mehmet Kıvrak, birim amirlerine gerekli talimatı vermişti. Bu kapsamda görev alan ekipler, Gölbaşı Parkı'nı yeniledi. Yeni oyun grupları ve bankların eklendiği park, çocukların ve ailelerin rahatça vakit geçirebileceği yepyeni bir görünüme kavuştu.

Vatandaşlar taleplerini çok kısa zamanda yerine getiren Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Çocuk, Çine, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine Belediyesi Gölbaşı Parkı'nda Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Taraflar arasında misilleme savaşı başladı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Taraflar arasında misilleme savaşı başladı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:10:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çine Belediyesi Gölbaşı Parkı'nda Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement