Çine Belediyesi Gölbaşı Parkı'nda Yenileme Çalışmalarına Başladı

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(AYDIN)- Çine Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Gölbaşı Parkı'nda yenileme çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Kıvrak, geçen günlerde Gölbaşı Parkı'nı ziyaret ederek, burada mahalle sakinlerinin parkla ilgili beklentilerini dinlemişti. Vatandaşların Gölbaşı Parkı'ndaki çocuk oyun gruplarının artırılması ve bank sayısının çoğaltılmasıyla ilgili taleplerini hızla yerine getiren Başkan Mehmet Kıvrak, birim amirlerine gerekli talimatı vermişti. Bu kapsamda görev alan ekipler, Gölbaşı Parkı'nı yeniledi. Yeni oyun grupları ve bankların eklendiği park, çocukların ve ailelerin rahatça vakit geçirebileceği yepyeni bir görünüme kavuştu.

Vatandaşlar taleplerini çok kısa zamanda yerine getiren Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ve ekibine teşekkür etti.