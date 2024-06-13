Çine'de tarla sürerken traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Elderesi Mahallesi'ndeki tarlasını süren Naci Lüle (55), kullandığı 48 ADP 603 plakalı traktörünün devrilmesi sonucu altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Lüle'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Lüle'nin cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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