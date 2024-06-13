Çine'de tarla sürerken traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çine'de tarla sürerken traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde tarla sürerken traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Naci Lüle hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ancak Lüle'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

13.06.2024 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Elderesi Mahallesi'ndeki tarlasını süren Naci Lüle (55), kullandığı 48 ADP 603 plakalı traktörünün devrilmesi sonucu altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Lüle'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Lüle'nin cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Jandarma, Aydın, Çine, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine'de tarla sürerken traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
00:29 Küçükçekmece’de cadde ortasında kanlı saldırı Ortalık adeta savaş alanına döndü Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
00:01 Fenerbahçe Beko’da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 09:41:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çine'de tarla sürerken traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement