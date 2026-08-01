Çine'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çine'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Çine\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

AYDIN'ın Çine ilçesinde çıkan ve havadan ve karadan müdahale ile enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 8 helikopterle müdahaleye tekrar başlandı.

Çine'nin Kavşit Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle müdahale edildi. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK'lar da görev aldı. Dün, alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi'nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler ikinci günde 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personel ile alevlere müdahale etti. Aydın Valisi Osman Varol'un dün yaptığı açıklamaya göre, 3 yerleşim yeri boşaltıldı. Yaklaşık 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. 32'si sivil, 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplamda 41 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, içlerinde 4 kişinin orta derece sağlık problemi olduğu açıklandı.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, enerjisi düşürülen yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte bugün havadan 8 helikopterle müdahale yeniden başladı.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Güncel, Aydın, Çevre, Çine, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Büyük hayal kırıklığı Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
10:00
Herkes Cem Küçük’ün bu sözlerini paylaşıyor Kendisiyle çelişti
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 11:18:01. #7.13#
SON DAKİKA: Çine'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.