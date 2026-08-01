Çine\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

AYDIN'ın Çine ilçesinde çıkan ve havadan ve karadan müdahale ile enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 8 helikopterle müdahaleye tekrar başlandı.

Çine'nin Kavşit Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle müdahale edildi. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK'lar da görev aldı. Dün, alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi'nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler ikinci günde 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personel ile alevlere müdahale etti. Aydın Valisi Osman Varol'un dün yaptığı açıklamaya göre, 3 yerleşim yeri boşaltıldı. Yaklaşık 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. 32'si sivil, 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplamda 41 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, içlerinde 4 kişinin orta derece sağlık problemi olduğu açıklandı.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, enerjisi düşürülen yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte bugün havadan 8 helikopterle müdahale yeniden başladı.