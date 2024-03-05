Çinli Zoologlar Kahverengi Pandaların Genetik Kökenini Buldu

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çinli zoologlardan oluşan bir ekip, bazı dev pandaların kürk renginin olağandışı şekilde kahverengi ve beyaz görünmesine neden olan genetik kökeni tespit etti.

Dünyanın ilk kahverengi pandası 1985 yılında Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Qinling Dağları'nda keşfedildi. Yabani kahverengi pandalara ait tüm fotoğraflar bu bölgede çekildi. Kısa süre önce parka kabul edilenlerden biri de 2009 doğumlu kahverengi beyaz erkek panda Qizai.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Zooloji Enstitüsü'nden bilim insanları, Qizai ile bağlantılı üç panda ailesinin yanı sıra siyah ve beyaz cinsteki diğer 29 pandanın genomlarını sıraladı.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda Pazartesi günü yayımlanan araştırmaya göre ekip, öncü bir proteinin parçalayıcı enzimini kodlayan Bace2 adlı gendeki mutasyonun, kahverengi ve beyaz kürk renginin en olası genetik temeli olduğunu tespit etti.

Araştırmaya göre, gözetim altındaki 192 siyah beyaz panda üzerinde yapılan bir başka gelişmiş genom analizi, hiçbirinin böyle bir mutasyon taşımadığını ortaya koydu. Ayrıca, bu mutasyona sahip genetik olarak tasarlanmış fare modelinde ise açık renk kürk oluştuğu gözlendi.

Araştırmacılar, sonuçların yabani hayvanlarda kürk rengi varyasyonunun genetik temeline ilişkin benzersiz bilgiler sağladığını ve nadir bulunan kahverengi pandaların yetiştirilmesi sürecine bilimsel rehberlik edeceğini belirtti.