Çinli Bilim İnsanları, Kanser Tanısında Yüksek Doğruluk Oranına Sahip Yapay Zeka Modeli Geliştirdi - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları, Kanser Tanısında Yüksek Doğruluk Oranına Sahip Yapay Zeka Modeli Geliştirdi

Çinli bir bilimsel araştırma ekibi, kanserin patolojik görüntülerini detaylı okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli olan 'PathOrchestra'yı geliştirdi. Model, pan-kanser sınıflandırması, lezyon tanımı, çoklu kanser ve biyobelirteç değerlendirmesi gibi birçok analizi yapabiliyor ve 50'ye yakın kanser vakasında yüzde 95'i aşan bir doğruluk oranına ulaşıyor. Bu gelişme, Çin'in yapay zeka alanındaki hızlı büyümesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

17.07.2024 18:15
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Çinli bir bilimsel araştırma ekibi, kanserin patolojik görüntülerini detaylı okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Çin'de bulunan Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve yapay zekaya bağlı teknolojileri üreten SenseTime'dan araştırmacılar, ülkedeki yerel verilerden yaklaşık 300 bin dijital patoloji görüntüsü kullandı.

Araştırmada, çok yönlü yapay zeka modelinin 20'den fazla organı analiz edebildiği belirtildi. Bunların içerisinde pan-kanser sınıflandırması, lezyon tanımı, çoklu kanser ve biyobelirteç değerlendirmesi gibi maddelerin de bulunduğu aktarıldı.

"PathOrchestra" adı verilen çok yönlü yapay zeka uygulamasının 50'ye yakın kanser vakasında yüzde 95'i aşan bir doğruluk oranına ulaştığı kaydedildi.

Uygulamanın Çin'in yapay zeka alanındaki hızlı büyümesinin bir göstergesi olduğu da belirtildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Bilim İnsanları, Kanser Tanısında Yüksek Doğruluk Oranına Sahip Yapay Zeka Modeli Geliştirdi - Son Dakika

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