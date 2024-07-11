Çinli Bilim İnsanları Yeni Bir Vampir Kalamar Türü Keşfetti

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BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nin 800 ila 1.000 metre arasında değişen derinliklerinde toplanan Vampyroteuthis infernalis (V. infernalis) benzeri bir örnek görülüyor, 13 Eylül 2016.

Çinli bilim insanları, dünyada bilinen ikinci vampir kalamar türü olan yeni bir vampir kalamar türü (Vampyroteuthis infernalis) tespit etti.

Yeni tür "Vampyroteuthis pseudoinfernalis Qiu, Liu & Huang, yeni tür" olarak adlandırıldı. Çalışma, Zoological Systematics dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.

(Fotoğraf: Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Güney Çin Denizi Okyanus Bilimi Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)