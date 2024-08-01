Çinli Pan Zhanle, Paris Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre serbest stil finalinde dünya rekoru kırdı

PARİS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çinli Pan Zhanle, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metre serbest stil yüzme finalinin ardından zaferini kutluyor, 31 Temmuz 2024.
Çinli Pan Zhanle, Çarşamba günü Paris Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre serbest stil finalinde dünya rekoru kırarak zafere ulaştı.
Pan yarışı, gümüş madalya kazanan Avustralyalı Kyle Chalmers'ın bir saniyeden fazla bir süre önünde, 46.40 saniyede tamamladı. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)
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