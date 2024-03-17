Çinli Şirketin Geliştirdiği İki Ayaklı Robot, Zorlu Arazi Testlerini Başarıyla Tamamladı

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İki ayaklı robotun arazi testlerinden çeşitli görüntüler

Çinli bir teknoloji şirketi tarafından geliştirilen iki ayaklı bir robot, orman ve dağlardaki zorlu arazi şartlarının üstesinden gelerek vahşi doğadaki dinamik testlerini tamamladı.

Pekiştirmeye dayalı öğrenme yöntemine sahip olan P1 adındaki robot LimX Dynamics tarafından geliştirildi.

P1 robotu testler sırasında çeşitli zorlu arazilerde hareket ederek, kontrol ve denge becerilerini kanıtlamış oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)